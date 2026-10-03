Обрат с пенсиите. Нова тенденция

Голяма промяна с пенсиите отчита Националният осигурителен институт. За първи път от шест години се наблюдава увеличение при хората, които купуват стаж за пенсия, сочат данните на НОИ. През първите шест месеца на годината броят им достига 1581 души, което е с близо 60 процента повече спрямо същия период на предходната година, когато хората, кулипи си стаж са 1000.

Според експертите този бум вероятно се дължи на стремежа на много бъдещи пенсионери да уредят правата си преди 1 юли, за да се възползват от ковид добавката от 30 евро към пенсията, която отпадна за новоотпуснатите пенсии след тази дата.

Друг съществен фактор е очакването на новия държавен бюджет, с който цената на стажа се повиши от 1 август. Загубеното време за учене или недостигащият трудов стаж до пет години могат да бъдат откупени, като до края на юли месечната вноска бе 109,03 евро, а след август нарасна до 122,80 евро.

Въпреки пика през първото полугодие, данните на НОИ показват интересна динамика на фона на спада през последните години, след като в пиковата 2023 година броят на купуващите стаж достигна 4707 души.

Средният период, който не достига на хората през настоящата година, възлиза на близо 22 месеца.