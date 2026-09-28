Ново 20 с коледните добавки. Радост за 500 хиляди души, но някои пенсионери остават без бонус

За обществено обсъждане са публикувани спешни промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, които ще регламентират изплащането през ноември на коледната добавка от 50 евро за най-бедните. Очаква се от нея да се възползват над 500 хиляди души.

В края на март предишният парламент прие законов регламент, че за Коледа и за Великден ще се изплащат празнични бонуси на уязвими хора, а не само на бедни пенсионери, каквато бе практиката до момента.

С бюджета за тази година се прие, че хора с месечни целеви или еднократни помощи ще получат и по 50 евро за Коледа.

Празнични бонуси досега се даваха само на бедните пенсионери през НОИ, като се вземаше предвид само личният доход от пенсия. Сега ще се взема предвид доходът на член от домакинството.

На практика пенсионерите ще получат 50-те евро за Коледа само ако са попаднали в системата на целевото енергийно подпомагане или са на месечно подпомагане, което гарантира, че е приложен доходният тест, предава БНР.

За празничните 50 евро също няма да се кандидатства. Парите Агенцията за социално подпомагане ще преведе служебно.

Кръгът на правоимащите е разширен освен с хората на енергийно подпомагане за текущия сезон и с деца и младежи, напускащи резидентна грижа, семейства, които получават помощи за деца с увреждания, деца без право на наследствена пенсия, тези, настанени при близки и роднини или в приемни семейства, ветерани от войните, военнопострадали и военноинвалиди.

С промените се въвежда и единен имотен критерий за преценка, който ще се взема предвид. Условието е свързано с това подпомаганите да не притежават повече от един жилищен имот.

Празничният бонус за посрещане на Великден и Коледа няма да се счита за доход при отпускане на социални помощи по различни закони.