Сашо Кадиев отиде на почивка с друга жена. Къде е Ивелина

Сашо Кадиев се отдаде на почивка само с дъщеря си в Дисниленд в Япония.

Актьорът качи снимки от преживяването в профила си във Фейсбук, като написа, че с Кати за пръв път са на такова място.

"Днес с Кати за първи път в живота си стъпихме в Дисниленд!

Но най-хубавото не беше нито замъкът, нито влакчетата…

Най-хубавото беше, че го преживяхме заедно. Баща и дъщеря, в приказка, която ще остане завинаги в нашите спомени."

Явно актьорът припечелва добре, защото в социалните мрежи непрекъснато показва, че са на далечни дестинации, които избирала 10-годишната му дъщеря.

Тя е плод на първия му брак с Таня Тончева. По-късно симпатичната двойка се раздели, а Кадиев спретна нова сватба с Ивелина Чоева през 2024 година. Въпроси обаче предизвикват снимките им поотделно във Фейсбук. Чоева прекара рождения си с приятелки и без него в САЩ, а Сашето се забавлява в Дисниленд само с дъщеря си.

