Сърница - новото бижу на Родопите

Детската площадка в кв. "Петелци" създава усещане за европейска грижа към семействата

Една от най-новите общини в България - Сърница, за последните 10 години изцяло преобрази своя облик и стана привлекателна туристическа дестинация.

Разположена сред величествените Западни Родопи, на брега на язовир Доспат, Сърница пленява с прохладното си лято и безкомпромисната красота на природата. Градът е разположен на около 1?250 метра надморска височина и предлага възможности за целогодишен туризъм и отдих.

След като бе обособена като самостоятелна административна единица на 1 януари 2015 г., Сърница предприе последователни и амбициозни стъпки в посока подобряване на инфраструктурата, жизнената среда и утвърждаването й като нов туристически център.

Въпреки скромния си размер и планинските предизвикателства, общината успя да привлече сериозни публични инвестиции, реализира екологични и дигитални проекти и върна усещането за местна идентичност, сигурност и устойчиво бъдеще.

Освен изпълнените проекти, кметът на Сърница Неби Бозов, който е и председател на Контролния съвет на Националното сдружение на общините, заедно с народния представител от Пазарджишка област и зам.-председател на ПГ на ДПС - Ново начало Искра Михайлова, на 3 август инспектираха ключови обекти в общината. Неби Бозов показа направеното до момента, както и стартиралите проекти.

Сред най-значимите инфраструктурни подобрения е улица "Доспатска", която е в напреднал етап на реализация и е от ключово значение за града.

Съществена е и новата детска площадка в квартал "Петелци" - зелена, безопасна и модерна зона за игра, която създава усещане за европейска грижа към семействата.

Целта е подобряване на градските условия и насърчаване на връщането на младите хора в родните им места. "Заедно с г-н Делян Пеевски и ДПС - Ново начало вървим напред, развиваме се и това е видимо и оценено от хората чрез подкрепата, която ни оказват", коментира кметът Бозов.

Сърница стана пример и за развитието на туризъм. С подобрената инфрастуктура, новосъздадените атракции и все по-модерните хотели, градът бележи ръст на туристите.

Ето и топ 5 от забележителностите:

Екопътека "Окото" - "Стената"

Само на 2 км от центъра на града, маршрутът отвежда до височина от 1?500 метра, откъдето се разкрива внушителна панорама към язовир Доспат и околните хълмове. Пътеката е оборудвана със заслон, пейки и чешма - перфектна за пикник и почивка.

"Побитият камък"

Той представлява огромна скала, която сякаш е забита в земята- т.е насред ливадата. Но дотук очевидното спира и започват различните теории. Скалата е висока около 3.5-4 метра и обиколка 8 м, т.е. диаметър към 2,5 м. Всъщност камъкът е ронлив, от едната страна покрит с растителност, а горната му част е гладка.

Според научна теория, тук човешка ръка не е оказала влияние, а е изцяло дело на природата, която не един път ни е доказвала своето могъщество, съградила например Белоградчишките скали. Другата теория е, че част от скалата се е отчупила и е заела своето място там.

Язовир "Доспат"

Един от най-големите и високопланински язовири в България - яз. "Доспат" е истински рай за риболовци, любители на водни спортове и спокойствие. Наричан още "Елмазеното око", той е дълъг над 19 километра.Във водите му плуват

пъстърва, мряна, скобар, каракуда. Тук може да карате лодки, джетове. Климатът е лечебен, а въздухът - кристално чист.

Заличеното село Орлино

Орлино се намира на 6 км. от Сърница ав подножието на рид "Дъбраш"ав ЗападнитеаРодопи. Старото име на селото е Божалан. След като е построен язовир "Доспат", хората живеещи в селото са преселени в Сърница.аПо време нааВтората световна война в близост до Орлино е имало секретно немско летище, което сега е потопено подаязовира. Днес в Орлино се развива туризъм.

Махала "Бърдуче"

Това е живописна местност на брега на яз. "Доспат". Намира се на 8 км. от Сърница, по главния път за град Доспат. В миналото е било село, което е най-старо от всички, които образуват днешна Сърница.

До седемдесетте години на миналия век Бърдуче е било оживено селище, но жителите му са преселени в Сърница и Доспат. Днес тук има старинни къщи, които оставят следи за кипящия и трудолюбив живот на хората, живели някога на това място.

