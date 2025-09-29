Децата на Белоградчик с маршрути по тайните стъпки на Левски

Тайни за живота на най-великия българин – Апостола на свободата Васил Левски, научиха над 70 деца от Белоградчик по време на специална лекция, потопила ги в света на Чудесата на България. Тя бе втората стъпка от специалния проект „Чудесата на България – образователни“ маршрути, който Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна организация за опазване на културното наследство на Стария континент Европа Ностра, реализира по програмата на МОН „България – образователни маршрути“. Първият град, в който стартира кампанията, бе Кюстендил.

Вълнуващо пътешествие в света Чудесата на България направи със специален урок по родолюбие за децата Славка Бозукова, председател на Общество „Културно наследство“.

Свободата тръгва от Белоградчик

Свободата на България тръгва от Белоградчик. Преди 175 години е най-масовото въстание срещу османската власт. То избухна през 1850 г. – 26 години преди Априлското, каза г-жа Бозукова на децата.

Това въстание е много по-мащабно от Априлското, но не е имало своя Захарий Стоянов, който да го опише, нито западни журналисти, които да разкажат за него, допълни свещеноиконом Рафаил Александров.

Тайните умения на Левски

Знаете ли както е таксидиот, попита духовникът учениците. Думата няма нищо общо нито с жълтите коли, нито с обидата. Това са били най-подготвените монаси в манастирите, които са били пращани, за да събират дарения, заяви свещеноиконом Рафаил. Той рязко прикова вниманието на децата, разказвайки им как таксидиотите са били специално обучавани в бой с тояги, бързо катерене по дървета, създаване на тайни убежища, лъвски скок. А също така и в изкуството на дегизировката и преправянето на гласа. Вуйчото на Васил Левски е бил таксидиот в Хилендарския манастир.

Благодарение на тези техники, усвоени от вуйчо си, Васил Левски успява на направи революционните комитети, каза свещеноиконом Рафаил, който служи в легендарната църква „Св. Георги“ в Белоградчик.

30 000 деца обикалят Чудесата

670 училища, 10 от които в област Видин, се включиха вече в образователните маршрути – една от най-успешните програми на МОН, каза Ваня Балчева, директор дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на МОН.

30 000 деца са участвали в образователните ваканции по най-големите обекти от културно-историческото наследство на страната ни. Догодина програмата ще бъде разширена и финансирана от Европа, като в нея ще влязат много повече обекти.

С Чудесата на България поставяме нов фокус на програмата. Досега тя целеше да покаже на децата хубавите места в България извън техните области. Днес тя слага акцент върху възможността вие сами да разказвате за Чудесата на града си, каза Балчева. Тя сподели, че най-посещаваните обекти в областта са Белоградчишките скали, Пещерата Магура и крепостта Баба Вида.

Колкото по-дълбоки са корените, толкова по-високо растем, каза Балчева, цитирайки зам.-министър Наталия Михалевска, вдъхновител и инициатор на програмата „България – образователни маршрути“.

Магията на Чудесата

Вълнуващо пътешествие по Чудесата на България направи с лекция за децата на Белоградчик Славка Бозукова, председател на Общество „Културно наследство“. 40 минути погледите и вниманието на учениците бе приковано в пленителните истории и легенди за първите резки върху кост преди 1,4 милиона години в пещерата „Козарника“ край Белоградчик, за невероятните рисунки в пещерата Магурата, за тракийските съкровища, направени със златото от Ада тепе. Особен интерес предизвика падането на тайната за символа на интернет – т.нар. „кльомба“.

Българският символ @

Доскоро никой не знаеше откъде идва знакът @, който е символ на века на интернет. Но един изследовател - Клеър Бейтс, обяви, че най-старото запазено изображение на @ е от средата на XIV век и е българско - в т.нар. „Манасиева хроника“ и то в старобългарския превод. Документът се пази във Ватикана. Ръкописът показва символа @ на мястото на буквата „А“ в думата „Амин“, разказа г-жа Бозукова.

Гости на урока по родолюбие бяха Ваня Балчева – Директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерство на образованието и науката, Веселка Асенова – началник на РУО – Видин, Негово Високоблагоговейство отец Рафаил - Архиерейски наместник на Белоградчишка духовна околия, Ангел Георгиев – председател на Общински съвет – Белоградчик, Донко Найденов – писател.

Скалната столица и волейболният лъв

Вие сте столичани, защото Белоградчик е Скалната столица на България, получи овациите на учениците председателят на Общинския съвет в града Ангел Георгиев. Той съобщи голямата новина за града. В петък градът чака своя кумир – волейболния ас Венислав Антов. Той е родом от белоградчишкото село с. Горни Лом, учил в училището в Скалния град, където за първи път хваща волейболната топка. Първият му треньор е любимецът на учениците в Белоградчик Красен Христов.

Вени Антов ще се върне в Белоградчик след завоюването на сребърните медали от Световното първенство за мъже във Филипините. Именно младият лъв отбеляза последните точки за България по време на шампионата.

Георгиев подчерта, че белоградчишките училища раждат шампиони и допълни: „Полагаме всички усилия децата да се чувстват добре. Материалната база, с която разполагаме, е в отлично състояние.“

Вдъхновяващата среща в Младежкия дом на Белоградчик бе открита с уникалното изпълнение на едно от чудесата на града - петокласничката Мириам Александрова.

