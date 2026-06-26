Станислав Стоянов участва в срещата на лидерите на Европейския парламент в Дъблин преди Ирландското председателство на Съвета на ЕС

Заместник-председателят на парламентарната група „Европа на суверенните нации“ (ESN) в Европейския парламент Станислав Стоянов участва в заседанието на Председателския съвет на Европейския парламент в Дъблин, организирано по покана на ирландските институции в навечерието на предстоящото Ирландско председателство на Съвета на Европейския съюз.



В рамките на двудневната програма председателят на Европейския парламент Роберта Мецола и лидерите на политическите групи проведоха срещи с президента на Ирландия Катрин Конъли, министър-председателя Михол Мартин, представители на ирландското правителство и членове на двете камари на ирландския парламент.

Основна тема на разговорите бяха приоритетите на Ирландското председателство, което започва на 1 юли 2026 г. Сред обсъдените въпроси бяха повишаването на конкурентоспособността на европейската икономика, бъдещата многогодишна финансова рамка на ЕС, политиката на разширяване, външните отношения, сигурността и укрепването на единния европейски пазар.

В рамките на дискусиите Станислав Стоянов подчерта, че повишаването на конкурентоспособността трябва да остане сред водещите приоритети на Европейския съюз. По думите му задълбочаването на единния пазар може да донесе значителни ползи и за България, ако страната успее да създаде необходимите национални условия за развитие на производството, привличане на инвестиции и повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.



„Единният европейски пазар е огромна възможност за България, но тя може да бъде използвана пълноценно само ако изградим силна икономика, модерна инфраструктура и конкурентоспособна индустрия. Това зависи не само от европейската политика, но и от решенията, които вземаме на национално равнище“, заяви Стоянов.



По отношение на сигурността той отбеляза, че укрепването на европейската устойчивост е необходимо, но не може да бъде единственият отговор на нарастващите геополитически предизвикателства.



„Силната Европа трябва да бъде едновременно сигурна и активна на международната сцена. Трайни решения на конфликтите могат да бъдат постигнати единствено чрез диалог и дипломация. Именно затова укрепването на сигурността трябва да върви ръка за ръка с активни дипломатически усилия за предотвратяване и разрешаване на кризите“, подчерта евродепутатът.

По време на посещението участниците проведоха и среща с представители на ирландския парламент, с която беше поставено началото на подготовката за предстоящото междуинституционално сътрудничество по време на шестмесечното председателство. Делегацията посети още Дъблинския замък, както и централата на Гелската атлетическа асоциация, където се запозна с ролята на традиционните ирландски спортове за националната идентичност и местните общности.



Станислав Стоянов участва в дискусиите като заместник-председател на групата „Европа на суверенните нации“, която е представена в Председателския съвет на Европейския парламент и участва във формирането на политическите приоритети и организацията на работата на институцията.



Председателският съвет е политическият орган, който координира дейността на Европейския парламент. В него участват председателят на Парламента и председателите на политическите групи, като групите могат да бъдат представлявани и от свои заместник-председатели. По традиция Председателският съвет посещава държавата, която предстои да поеме ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, за да обсъди с националните институции основните приоритети през следващите шест месеца.

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