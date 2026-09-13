Наш курорт става досущ като алпийските
С нови квартали, улици, алеи и ски писти Семково е магнит за туристи
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С нови квартали, улици, алеи и ски писти Семково е магнит за туристи
Правят най-големия планински зелен, климатичен и здравно-рекреативен туристически хъб "Три планини".
В Семково се състоя празник, организиран от Община Белица под патронажа на кмета Радослав Ревански
До няколко месеца ще бъде завършен и основният ремонт и разширение на пътя от Белица до курорта
До четири месеца пътят до курорта „Семково“ ще е готов
Перлата в туристическата корона е "Семково"
Община Белица иска да възроди славата на курорта Семково в Рила планина. „Природата ни е дала много, но е необходимо и ние да се постараем да развием...
Благоевград. Хижите в курорта Семково са без електрозахранване, информираха от ЧЕЗ-Благоевград за Фокус. В Семково има над 1.5 м. сняг. Преустановено...
София. В местността „Семково" в община Белица ще бъде изграден Посетителски информационен център, свързан с опазването на околната среда. Това реши пр...