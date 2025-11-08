Голяма новина за курорта "Семково". Става сърцето на туристически хъб

Представители на единствената у нас и в Европа Асоциация за климатолечение и здравен туризъм Валентин Атанасов и Злати Ковачева проведоха среща с кмета на община Белица - Радослав Ревански, на която бе обсъдено включването й към общността на уникалните за България “Климатични курорти”, част от които е и местността "Семково", намираща се на територията на общината!

Божествено красивото, но и с лечебен въздух „Семково“ е обявено за Климатичен планински курорт още през 1963 година със Заповед № 2620 на МНЗСГ и обнародвано в Държавен вестник, бр. 54. Там и до днес не случайно се намират няколко почивни и оздравителни бази на университети, предприятия изградени, заради този специфичен с полезните си и здравно-възстановителни свойства - въздух!

Именно в това е фокусът на старта на съвместните срещи с Радослав Ревански и неговия екип, който с благодарност прие модела на информационната табела - част от Национална информационна кампания "Климатичните Курорти на България"!

Кметът на Белица подчерта важността на това природно и здравно богатство, което е нужно за развитието на местната икономика и туризъм като фактор за рестартиране значението на общината като богат на зелени ресурси "Климатичен курорт" и с това да възроди славата му на рекреативен, планински център за различен таргет туристи , но и за множество спортисти, отбори и хора с нужди от здравна превенция, профилактика и долекуване на дихателни заболявания!

Българска асоциация за климатолечение и здравен туризъм в разговори с кметовете на община Банско и Якоруда предложи заедно да бъде сформиран най-големият планински зелен, климатичен и здравно-рекреативен туристически хъб "Три планини".

По време на срещата кметът Ревански подчерта, че превръщането на Семково в атрактивен курорт е задача №1 за екипа му.

С решение на Общински съвет – Белица курортът "Семково" вече е обект с първостепенно значение. Там местната власт предвижда в бъдеще обновяване и разширяване на ски зоната, изграждане на влекове и лифтове, ремонт на инфраструктурата, изграждане на зони и терени за отдих на туристите.

Вече е ремонтиран и 17-километровият път до Семково. Курортът е подходящ за целогодишен туризъм заради статута му на климатичен курорт с лечебен въздух. Наблизо е и Паркът за танцуващи мечки, който се посещава от все повече туристи, има и планински увеселителен парк. Природното богатство и съществуващите ски писти го превръщат в предпочитано място за масов ски туризъм и за ваканция и почивка.

Идеята е курортният комплекс да заприлича на австрийски зимен курорт с построяването на малки къщи от дърво и камък. Амбициите на общинското ръководство са туризмът да даде тласък на икономическото развитие на малката община.

