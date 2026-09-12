Близо 247 млн. евро ще подкрепят зелени проекти и малкия бизнес
Средствата по InvestEU ще се насочват чрез нисколихвени кредити през български банки
Следете всички новини, анализи и коментари за Малък Бизнес. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Средствата по InvestEU ще се насочват чрез нисколихвени кредити през български банки
Как 1 лев стана 1 евро
Броени дни до еврото – и голям страх от грешки
Несигурността и липсата на дигитални умения спъват трансформацията, показва проучване сред над 8 200 компании
Причината е вдигането на минималната работна заплата
Целта е да се стимулира малкия бизнес в страната
Приключи пилотната за страната ни програма, обяви шефът на Агенцията за малки и средни инвестиции Бойко Таков
Ромите трябва да бъдат изведени от гетата, за да се социализират, каза финансистът на "Има такъв народ"
Ще работят до зори. От утре - ликвидност за фирмите
МЕТРО България стартира инициатива „До теб. За Коледа“
Целта на кампанията „Магазинчето на квартала“ е да подпомогне малки квартални търговски обекти в справянето им с трудностите в момента
Евродепутатът от Групата на ЕНП Ева Майдел е преговарящ по регламента
Паркингите се оказаха най-желани за бизнес от родните предприемачи. Платените площи за паркиране вече са 1625 в цялата страна, което е скок с 47,6% за...
Експертите на Областен информационен център – Благоевград участваха в представянето на новата Оперативна програма „Инициатива за МСП" в столицата. Тя...
Представители на малкия и среден бизнес, неправителствени организации и бизнес асоциации от цяла Югозападна България ще вземат участие в конференция н...
По предложение на премиера срещите му с работодателите ще са всеки месец Само за година в Конфедерацията бяха приети 251 нови членове, казва д-р инж....
София. Бизнес климатът през октомври се влошава за пети пореден месец, сочи анкета на Националния статистически институт сред шефовете на фирми. Обръщ...
Най-сериозно увеличение се предвижда за фирмите в Североизточна България София. С до 9,95% поскъпване на тока за малкия бизнес от 1 октомври предвижд...
52 гадателки дават касови бележки на клиентите си Дребният бизнес залага на будки за сандвичи, кръчми и магазини за дрехи. Това са най-разпространени...