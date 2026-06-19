Близо 247 млн. евро ще подкрепят зелени проекти и малкия бизнес

Парламентът прие на първо и второ четене в едно заседание законопроект за ратифициране на Първо изменение и потвърждаване на Споразумението за финансов принос между Европейския съюз и България по Раздел „Държава членка“ на Програма InvestEU. С изменението финансовият ресурс за страната се увеличава от 150 млн. евро на 246 964 246 евро. Средствата са свързани с Механизма за възстановяване и устойчивост и с фондовете при споделено управление, като не се предвижда да възникнат нови финансови ангажименти за България.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че ресурсът ще се използва за нисколихвени кредити по проекти със „зелени“ инвестиции, възобновяеми енергийни източници и подкрепа за малки и средни предприятия.

Ресурсът се увеличава с почти 97 млн. евро

Ратифицираното изменение увеличава финансовия принос с 96 964 246 евро спрямо първоначално договорените 150 млн. евро. Така общият ресурс по споразумението достига 246 964 246 евро, което е отразено в общата стойност на плащанията по програмата.

По думите на Людмила Петкова с увеличението се променя последната дебитна нота за 2027 година. Това означава, че корекцията се вписва в графика на финансовите отношения по споразумението, без да се отваря ново бюджетно задължение за страната.

Финансовият принос за провизиране на гаранцията от ЕС ще бъде осигурен от вече договорени за България европейски ресурси - средства по Плана за възстановяване и устойчивост и фондове при споделено управление. Така мярката разширява възможността за финансиране, без да изисква допълнително национално плащане извън договорената рамка.

Парите ще стигат до бизнеса през банки

Заместник-министърът на финансите посочи, че Европейският инвестиционен фонд вече е сключил споразумения с четири български банки. Чрез тях средствата ще се предоставят под формата на нисколихвени кредити.

Фокусът е върху проекти, свързани със „зелени“ инвестиции, възобновяеми енергийни източници и подкрепа за малки и средни предприятия. Това дава възможност европейският ресурс да бъде превърнат в реално финансиране за фирми, които инвестират в модернизация, енергийна ефективност, устойчивост и по-ниски разходи.

По линия на InvestEU държавите членки могат доброволно да насочват част от средства по Механизма за възстановяване и устойчивост или кохезионната политика към т.нар. раздел „Държава членка“, като този ресурс се използва за конкретни национални приоритети в области като устойчивата инфраструктура, малките и средните предприятия, иновациите и социалните инвестиции.

Гаранцията трябва да отключи повече кредити

InvestEU работи чрез гаранция от ЕС, която намалява риска за финансовите посредници и улеснява отпускането на кредити за допустими проекти. Идеята е публичният ресурс да не се раздава директно като субсидия, а да служи като опора за по-широк кредитен поток към бизнеса.

Този подход е особено важен за малките и средните предприятия, които често срещат по-труден достъп до финансиране. При проекти за енергийна ефективност, възобновяеми източници и зелена трансформация началните инвестиции обикновено са по-високи, а гаранционните инструменти могат да направят кредита по-достъпен и по-поносим като цена.

За банките подобна гаранция е стимул да финансират повече проекти с по-дълг хоризонт и по-специфичен риск. За фирмите тя може да означава по-ниска лихва, по-добри условия или достъп до ресурс, който иначе би бил по-труден за получаване.

Зелената трансформация остава основен акцент

Насочването на ресурса към „зелени“ инвестиции и възобновяеми енергийни източници съвпада с по-широките цели на ЕС за по-ниска енергийна зависимост, по-добра ефективност и модернизация на производството. За българските предприятия това може да се превърне в шанс да намалят разходите си за енергия и да повишат конкурентоспособността си.

Подкрепата през нисколихвени кредити е важна и за компании, които не могат да чакат дълги грантови процедури, но имат готови инвестиционни проекти. Такива инструменти работят най-добре, когато са бързи, ясни и достъпни за реалната икономика, а не само за ограничен кръг големи кандидати.

Решението на парламента не е просто техническа ратификация. То увеличава финансовата рамка, през която България може да използва InvestEU за проекти с икономически ефект - повече енергийна ефективност, повече възобновяема енергия, повече възможности за малкия и средния бизнес. Големият въпрос оттук нататък е колко бързо този ресурс ще стигне до фирмите и дали условията по кредитите ще бъдат достатъчно привлекателни, за да се превърнат в реални инвестиции, а не само в още една европейска възможност на хартия.

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