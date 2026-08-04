Активно лято 2026“ продължава с усмивки, нови знания и спортни емоции!

През изминалите дни десетки деца се включиха в разнообразните инициативи от програмата „Активно лято 2026“, организирана от Община Казанлък и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.



С голям интерес преминаха заниманията по LEGO роботика и базово програмиране, където участниците създадоха и програмираха свои роботи.



Любителите на спорта имаха възможност да се включат в открит урок по таекуондо, да научат нови техники и да се запознаят с основните принципи на бойното изкуство.



Полезна и интересна беше и срещата с психолози и специалисти, посветена на овладяването на агресията, уважението и добрата комуникация между деца и родители.



Впечатляващи демонстрации и тренировки по карате показаха на участниците красотата на спорта, дисциплината и постоянството.



На стадион „Севтополис“ децата се включиха в открити тренировки по лека атлетика и спортни предизвикателства, организирани със СКА„Пендарева“.



🏀 С много настроение преминаха турнирите и забавните игри по баскетбол, които донесоха много емоции и усмивки.



🏐 Днес програмата продължи с открити тренировки по волейбол и отборни състезания, които събраха малки и големи любители на спорта. Участниците демонстрираха отличен отборен дух, спортен хъс и желание за активен начин на живот.



🌿 Очакваме ви утре – 5 август от 10:00 часа в парк „Тюлбе“, където ще проведем еко инициатива с практически занимания по екология и опазване на природата. Нека заедно се погрижим за околната среда и покажем, че с малки действия можем да постигнем голяма промяна!



Програмата „Активно лято 2026“ се организира от Община Казанлък и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, с грижа за активното, здравословно и пълноценно свободно време на децата.



Заповядайте! Очакваме ви!



