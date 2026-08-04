През изминалите дни десетки деца се включиха в разнообразните инициативи от програмата „Активно лято 2026“, организирана от Община Казанлък и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
С голям интерес преминаха заниманията по LEGO роботика и базово програмиране, където участниците създадоха и програмираха свои роботи.
Любителите на спорта имаха възможност да се включат в открит урок по таекуондо, да научат нови техники и да се запознаят с основните принципи на бойното изкуство.
Полезна и интересна беше и срещата с психолози и специалисти, посветена на овладяването на агресията, уважението и добрата комуникация между деца и родители.
Впечатляващи демонстрации и тренировки по карате показаха на участниците красотата на спорта, дисциплината и постоянството.
На стадион „Севтополис“ децата се включиха в открити тренировки по лека атлетика и спортни предизвикателства, организирани със СКА„Пендарева“.
🏀 С много настроение преминаха турнирите и забавните игри по баскетбол, които донесоха много емоции и усмивки.
🏐 Днес програмата продължи с открити тренировки по волейбол и отборни състезания, които събраха малки и големи любители на спорта. Участниците демонстрираха отличен отборен дух, спортен хъс и желание за активен начин на живот.
🌿 Очакваме ви утре – 5 август от 10:00 часа в парк „Тюлбе“, където ще проведем еко инициатива с практически занимания по екология и опазване на природата. Нека заедно се погрижим за околната среда и покажем, че с малки действия можем да постигнем голяма промяна!
Програмата „Активно лято 2026“ се организира от Община Казанлък и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, с грижа за активното, здравословно и пълноценно свободно време на децата.
Заповядайте! Очакваме ви!
Активно лято 2026“ продължава с усмивки, нови знания и спортни емоции!
Очакваме ви утре – 5 август от 10:00 часа в парк „Тюлбе“
През изминалите дни десетки деца се включиха в разнообразните инициативи от програмата „Активно лято 2026“, организирана от Община Казанлък и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
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