Къде се отглежда най-скъпото растение в света и защо струва толкова много?
Плантация край Радом отглежда японския хрян, който няма почти нищо общо с масовите пасти по магазините
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Плантация край Радом отглежда японския хрян, който няма почти нищо общо с масовите пасти по магазините
Банята, претрупаните места и занемарените пространства се смятат за неподходящи
Експертите предупреждават: растението е силно инвазивно и може да нанесе сериозни щети на местната екосистема
Интересен коментар на Мая Никифорова
Задължително трябва да го включите в домашната си аптечка
Първото открито с такъв летателен апарат
Още една поразия от екстремните горещини
Учени от Националния университет Чонбук (Южна Корея) са го тествали в дневна доза от 100-300 mg/kg върху 40 плъха
След проведен експеримент
Едно растение спира оплешивяването
Откритието е на учени от университета в Лайден
Хасково. Растение от последната ледникова епоха минава под закрилата на закона. Находището на Тракийското сграбиче или както още го наричат Тракийски...