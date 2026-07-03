Дървото на парите може да ви докара богатство. Къде обаче да го поставите?

Във фн шуй се смята, че т.нар. „дърво на парите“ или още „дърво на живота“ (crassula ovata) може да влияе различно на енергията в дома според мястото, на което е поставено. Растението се свързва с просперитет, растеж и нови финансови възможности. Специалистите по източната практика препоръчват то да стои на светло, чисто и подредено място. Важно е обаче да се помни, че това е символична традиция, а не доказан начин за печелене на пари.

Югоизточният ъгъл се свързва с богатството

Според фън шуй югоизточната част на дома отговаря за финансите и материалното благополучие. Именно там най-често се препоръчва да бъде поставено дървото на парите.

Смята се, че растението в тази зона усилва енергията на парите и подкрепя привличането на нови възможности за доходи. Мястото трябва да бъде светло, чисто и свободно от излишни вещи, защото хаосът символично пречи на движението на добрата енергия.

До входа посреща новите възможности

Друго подходящо място е зоната близо до входната врата. Във фън шуй входът се приема като енергиен портал, през който в дома влизат хора, ресурси и нови шансове.

Дървото на парите до входа символично „посреща“ финансовия късмет и не му позволява да подмине дома. Важно е растението да изглежда здраво, защото пожълтелите и сухи листа се свързват с обратен ефект.

На бюрото помага за работа и концентрация

Ако целта е повече успех в работата или бизнеса, дървото на парите може да се постави близо до работното място. Това може да бъде бюро у дома или в офиса.

Според фън шуй така растението подкрепя концентрацията, мотивацията и идеите за печелене на пари. Най-добре е да бъде в полезрението, но без да пречи на движението и на самата работа.

В хола носи усещане за стабилност

Холът е центърът на дома и мястото, където най-често се събира семейството. Затова дървото на парите в тази стая се свързва с общо благополучие, спокойствие и финансова стабилност.

Обикновено се поставя в светъл ъгъл, където може да расте спокойно. Смята се, че така подчертава хармонията в дома и помага за по-разумни решения, свързани с парите.

Къде не бива да стои

Въпреки популярността си, дървото на парите не се препоръчва за всяко място. Според фън шуй неподходящи са банята, тъмните ъгли и претрупаните пространства.

Тези зони се свързват със загуба или блокиране на енергия. Затова дори символично те могат да отслабят ефекта на растението и да превърнат добрата идея в просто забравена саксия.

Грижата е част от символа

Практикуващите фън шуй препоръчват дървото на парите да се поддържа добре - листата да се почистват, растението да не се оставя да изсъхва и саксията да не бъде прекалено малка. Понякога под нея се поставя монета като символ на непрекъснат финансов растеж.

Няма научни доказателства, че дървото на парите може реално да увеличи доходите. За много хора обаче то действа като вид напомняне - домът да е подреден, целите да са ясни, а грижата за парите да започва с малки ежедневни навици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com