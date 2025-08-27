Тежък инцидент с пиян шофьор в жилищен квартал на София

Употребил алкохол шофьор предизвика инцидент в столичния квартал "Дружба 2".

Той прелетял през градинка, преминал през пластмасовите колчета на велоалея и се блъснал челно във вход на жилищен блок на ул. "Обиколна".

Случаят е станал в късните часове снощи, съобщи заместник-кметът на район "Искър" Борис Цветков, който разпространи и видео от произшествието. На кадрите се виждат и следи от дрифт, оставени преди удара.

По думите на Цветков пробата на шофьора е показала 1,44 промила алкохол в кръвта.

Няма информация за пострадали жители на блока.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com