Ужас пред блока! Питбул нападна играещи деца

Питбул нападна деца в бургаския квартал "Меден рудник", предаде bTV.

Сигналът за инцидента е подаден в полицията около 19 ч. тази вечер.

Пострадалите са момчета на възраст между 8 и 9 години, които са играели пред блок в квартала. Имало е и третото дете, но то е било само с разкъсвания по якето, без физически наранявания.

Кучето е било домашно, като е изведено на разходка без намордник от 13-годишно дете, поради влошено здравословно състояние на майка му. Приближавайки до играещи пред блока три момчета, кучето внезапно се отскубнало от ръцете на тийнейджъра и нахапало две от децата по ръцете и краката.

На помощ са се отзволи съсед и служител на МВР, които успели да хванат питбула и да спасят децата от по-големи наранявания.

Пострадалите деца са откарани в Спешния център към УМБАЛ-Бургас за получаване на медицинска помощ, пише офнюз.

