Ужас пред блока! Питбул нападна играещи деца
Пострадалите са откарани в Спешния център
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Пострадалите са откарани в Спешния център
Собственикът на питбулите е задържан
От Инспектората напомнят, че се извършват ежедневни проверки
Още миналата година то нахапало приятеля на убитата сега стопанка
Как е обезвреден звярът
Ужасяващ случай пред очите на много деца
Сигналът е подаден от брата на починалия мъж, тече разследване
Кучето е счупило ръката на 10-годишното дете
Кучето и неговият притежател се издирват, защото бягат след фаталната случка
Раните са много, четири на брой, има две фрактури на черепа и е стресирана съответно
Всяко хапче с щампа на питбул, скривалището се ползвало от трафиканти към Турция и Близкия Изток
Агресивно животно било без намордник
Собственикът започнал да философства
В американския щат Флорида питбул с цената на живота си спаси две деца от отровна змия
Инцидентът е станал около един часа след полунощ срещу четвъртъ
Питбул е нападнал 77-годишна жена от София в монтанското село Дългоделци
Животното вече два пъти е нападало хора, без да бъде провокирано
Ронда Роузи разкъса Бет Кореа за нула време и защити титлата си в категория "петел". Бясната американката не даде шанс на противничката си. Целия сблъ...
Мъжът, който вчера отърва 7-годишно дете от лапите на питбул в "Надежда", е видял случващото се от колата си и хукнал да помага. Това обяви бащата на...
Питбул нахапа 7-годишно дете в столичния квартал "Надежда 4". Инцидентът е станал малко след 22 часа в двора на 102 ОУ „Панайот Волов". Детето и него...