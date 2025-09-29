Жесток инцидент с 3 питбула! Мъж е нахапан, кучето му загина

Във Варна е станал тежък инцидент - три кучета от породата питбул са разкъсали друго четириного.
Собственикът на загиналото куче също е нападнат и е бил нахапан.
Случката е станала край СУ „Елин Пелин“, съобщават от Областната дирекция на МВР, цитирани от МВР.
По случая е образувано досъдебно производство.
Собственикът на питбулите е задържан, а случаят е докладван на Районната прокуратура и Областната дирекция по безопасност на храните. Сезирана от Областната дирекция на МВР е и Община Варна.
