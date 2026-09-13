Жесток инцидент с 3 питбула! Мъж е нахапан, кучето му загина
Собственикът на питбулите е задържан
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Собственикът на питбулите е задържан
Животното вече два пъти е нападало хора, без да бъде провокирано
Директорът на ОДЗ „Веселушко" и две от медицинските сестри са отстранени временно от работа Кметът на Община Бургас Димитър Николов отстрани временно...
Районната прокуратура в Търговище повдигна обвинение на 33-годишен мъж, чието куче нахапало зверски възрастна жена. Собственикът на животното може да...
Дете е в тежко състояние, след като е било нахапано от домашно куче. На 1 май, навръх Великден, 8-годишният Красимир е на гости у свой съученик. Двам...
Русе. Почина жената, която бе нахапана жестоко от два питбула в русенското село Червена вода. Това съобщи БГНЕС. 86-годишната Димитрина Георгиева бе с...