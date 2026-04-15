Екшън в Подбалкана! Има задържани

Двама души са задържани от полицията след преследване в района на село Оризари между Твърдица и Сливен, предаде БГНЕС.

По първоначална информация преследването е започнало още от Стара Загора, където мъжете не са спрели за проверка и е продължила по Подбалканския път.

Причините за тяхното задържане не са известни. Също по първоначална информация не става дума за полицейска операция на местните органи на властта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com