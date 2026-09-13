Украинец помля паркирани коли в най-оживения наш курорт. И избяга
Тежкият инцидент е станал пред десетки очевидци
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Тежкият инцидент е станал пред десетки очевидци
Държавното обвинение настоя за мярка „задържане под стража“
Бил агресивен и в неадекватно състояние
Тестът за алкохол на украинеца показва близо 2 промила
За зверството е задържан 31-годишният украински гражданин Андрий Ужик
Поредна наглост от превзелите държавата ни бегълци
По случая е образувано досъдебно производство
Всичко се е случило през нощта
Няма данни какъв е бил флагът на плажа
Самият той е бежанец от войната и у нас му е предоставена временна закрила
Изслушването се състоя при закрити врата
Нагази в дюните, ще плаща солено
Видео с меле в центъра обикаля мрежата
Така може да избегне излежаването на присъдите
Вcички тe ca в Бургacкa oблacт – в oбщинитe Нeceбър, Пoмoриe и Цaрeвo
Вълните изхвърлиха пред хотел тялото на 31-годишен мъж
Мачът ще е трети в евротурнирите за младия рефер
Ако пробата за коронавирус е отрицателна, той ще бъде изписан веднага
Настанен е в клиниката по инфекциозни болести
Ринат Ахметов даде 200 милиона евро