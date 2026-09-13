Пореден абсурд на морето! Ресторант цака клиенти с такса "телефон"
Случаят бързо придоби популярност в онлайн пространството
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Случаят бързо придоби популярност в онлайн пространството
Такива десерти рядко се оказват наистина вкусни
Той подсказва и интересна връзка н „Наглите“ с мистериозно загиналия на 31 юли 2021 година Антон Петров – Хамстера
Wеѕtіnghоuѕе e пoeлa aнгaжимeнтa дa изгpaди вepигa oт виcoĸoĸвaлифициpaни бългapcĸи дocтaвчици в пoдĸpeпa нa пpoeĸтa, обяви енергийният гигант
Тя е на обща стойност 420 000 лева
Вътрешният министър даде брифинг в МС
Калоян Милтенов е доверено лице на Бойко Рашков, твърди разследващ журналист
За 2024 г. са настъпили 7166 тежки пътнотранспортни произшествия
Клиентите на телекома ще могат да поръчат новия смартфон от 15:00 ч. на 21 февруари до 23:59 ч. на 27 февруари
Според него няма как да се говори за липса на прозрачност и обективност при обществената поръчка
Вземи с до 350 лв. отстъпка
70 лимузини поръчва Народното събрание
Учените говорят за осъзнато сънуване
Тръжната процедура за възлагане на обществена поръчка е за 20 електрически влака
Шеф на парламента, президент и премиер с нова придобивка
Първата поръчка за доставка от страната ни била направена през 1995 година
Единствената оферта надвишава определените финанси
Илхам Алиев стана първият държавен глава, който си поръча новия турски електромобил ТОГГ
Деница Златева с важни подробности
2025 ни е казано, че ще дойдат първите самолети. Имаме си работа с правителството на САЩ