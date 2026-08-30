Хулигани в мерцедес стрелят по минувачи. Гърмят и по деца

Манията по скандалните изпълнения на тиктокъра Стоян Колев вече изглежда ражда подражатели, а безумието става все по-опасно. Само два месеца след като бургаският инфлуенсър бе задържан заради размахване на еърсофт оръжие от движещ се автомобил на АМ „Тракия“, трима млади мъже са превърнали улиците на София в стрелбище, пише Флагман бг.

От черен „Мерцедес“ те откривали огън с еърсофт пистолет по напълно случайни минувачи, като според свидетелите сред улучените с пластмасовите топчета имало и невръстни деца. Ако през юни оръжието при Колев бе демонстрация, сега неговите софийски „наследници“ според очевидците вече натискат спусъка.

За случилото се алармираха потребители в популярната група „Катастрофи в София“, където бяха публикувани и снимки на автомобила. Инцидентът е от късния следобед вчера. По разказите на свидетелите тримата се движели из столицата и стреляли през автомобила по хора, с които нямали никакъв конфликт. Подадени са сигнали на тел. 112, но към момента няма публично съобщение от СДВР за установени и задържани извършители.

Аналогията със Стоян Колев е трудно да бъде пропусната. На 16 юни случаен шофьор подаде сигнал, че от люка на луксозно „Ауди“, движещо се по АМ „Тракия“, се показва оръжие. Зад волана се оказа именно Колев. Иззетият предмет впоследствие бе установен като еърсофт реплика, наподобяваща автоматична пушка, но това не обезсили опасността - останалите участници в движението няма как да знаят дали срещу тях е насочен боен автомат или негово почти идентично копие.