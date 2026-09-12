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Сух режим грози Евро 2016

Сух режим грози Евро 2016

Френските власти дадоха нови правомощия на полицията и местните власти да забранят алкохола около стадионите, на които се провеждат мачовете на Евро 2...

13 юни | 10:33
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