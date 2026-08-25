За родители: Това е играта на вашите деца. Целят хора с камъни

Установени са децата, хвърляли бетонни парчета от тераса на мол върху коли и пешеходци на бул. „Черни връх” в София. От години елитните хлапета прекарват дните си, а сега и цялата си ваканция в безумни приключения, които нямат нищо общо с детските игри. Я ще се сбият, я ще разсъблекат някое момиче чисто голо на терасата на мола, я ще вземат дрога под всякакъв вид, който се продава на улицата. Но най-сетне органите на реда се задействаха и арестуваха играещите си деца с камъни, които летят към хората и колите от високо.

Става въпрос за две момчета на 10-годишна възраст, предаде Нова телевизия.

Случаят е от събота вечерта. За него разказа златното момиче по художествена гимнастика Невяна Владинова. Нейният автомобил е бил уцелен и е със спукано предно стъкло.

Връчени са предупредителни протоколи на родителите, а с малолетните работи инспектор от отдел "Детска педагогическа стая".