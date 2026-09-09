Революция по пътищата! Край на случайните проверки, затягат мерките за младите шофьори

Държавата предприема мащабна реформа в безопасността на движението, която обединява целия физически контрол по пътищата в МВР, въвежда превантивен мониторинг чрез ТОЛ камерите и затяга мерките спрямо рисковите и младите водачи. Това предвижда приетият от Министерския съвет План за действие за ограничаване на риска от тежки пътнотранспортни произшествия. Новата стратегия слага край на разпокъсания контрол между различните институции, въвежда автоматизирано издаване на електронни фишове и задължително надграждащо обучение на специализирани полигони за новите шофьори. Цялостното преструктуриране трябва да приключи до края на 2027 г.

Превантивен контрол чрез ТОЛ системата

„Това, което в момента правим, е държавата да използва пълноценно ТОЛ камерите, които отдавна ги има, но дълго време се използваха от лица и структури извън държавата. В момента всички данни от тези камери ще ги извадим на таблетите на пътните полицаи, за да е ясно за един полицай кога има водач с рисков профил и този водач ще бъде засечен още в самото си движение от първите камери, тази информация ще се подаде към таблета на пътния полицай и той ще изведе този водач. По този начин ще реагираме превантивно, а не да следваме събитията, както беше досега“, заяви министър Георги Пеев.

Той определи плана като „революционен“ и посочи, че досегашният основен проблем е бил липсата на ясна отговорност и разпокъсаността на данните между различните ведомства. По думите му физическият контрол вече ще се осъществява само от МВР, докато Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и АПИ запазват грижата за инфраструктурата и събирането на ТОЛ таксите.

Министър Пеев подчерта още, че се прекратяват случайните проверки на пътя - спирането на автомобили и камиони ще се извършва таргетирано на базата на рисков профил.

Автоматизирани фишове и спиране на чуждестранни нарушители

В подкрепа на новите мерки министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обясни, че се работи по въвеждането на т.нар. електронни доказателствени записи. Целта е при засичане на нарушение от камерите, системата автоматично да генерира електронни фишове, които да се връчват от пътните полицаи.

Ключова амбиция на МВР е чуждестранните шофьори с автомобили с чужда регистрация да бъдат спирани и санкционирани своевременно, преди да са напуснали територията на страната.

Край на дублиращите се структури

Министър Демерджиев обърна внимание на досегашната неефективност, причинена от разделението на контрола между МВР, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) и БГТОЛ. Той посочи за пример факта, че в ИААА работят около 140 контрольори, докато в ТОЛ системата са 700, като критикува съществуването на множество агенции, създавани в миналото основно за разкриване на работни места.

С новата реформа екипите на МВР поемат съвместени проверки за спазване на всички нормативни актове, които досега са следени от БГТОЛ и ИААА.

Задължителни полигони за нови шофьори и нови технологии

Планът предвижда изграждането на около шест специализирани полигона за млади шофьори. Всеки водач, придобил книжка, ще бъде длъжен в рамките на следващите две години да премине допълнително обучение на такъв полигон за реакция в специфични и рискови ситуации.

Държавата ще инвестира и в нови технологии, сред които сензори за отчитане качеството на гумите и системи за засичане на претоварени камиони. Спрямо думите на Демерджиев тези системи ще генерират и повече приходи за бюджета от глоби за претоварване.

Пълното преструктуриране на контролните функции на АПИ и ДАИ е планирано да завърши в края на 2027 г.