България, Румъния и Сърбия обсъдиха мерки за запазване на международния железопътен трафик

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев проведе онлайн среща със заместник министър-председателя, министър на отбраната и изпълняващ длъжността министър на транспорта и инфраструктурата на Румъния Раду Динел Мируца и министъра на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия Александра Софрониевич. На срещата, инициирана от министър Пеев, бяха обсъдени предстоящите ремонтни дейности по железопътната инфраструктура в Сърбия и Румъния и отражението им върху международния железопътен трафик. В срещата участваха и заместник-министрите на транспорта и съобщенията Цвета Тимева и Христина Велинова.

Сърбия планира затваряне на железопътния участък Ниш – Димитровград за около 200 дни, считано от м. септември 2026 г. В Румъния се предвижда пълно прекъсване на движението по направлението Гюргево Север – Русе от м. април до м. декември 2027 г. Българската страна изрази притеснение, че едновременното ограничаване на двата маршрута ще засегне сериозно товарните потоци между Централна Европа, Балканите и Турция.

Министър Георги Пеев отбеляза, че българските железопътни превозвачи вече са изразили опасения относно последствията от планираните ограничения и необходимостта от намиране на работещи алтернативи.

„За България е от стратегическо значение да бъде запазена железопътната свързаност със Сърбия и Румъния. Необходимо е ремонтните дейности да бъдат координирани така, че да осигурим максимална непрекъснатост на международния трафик“, посочи министър Пеев. Като възможно решение той предложи предварителното определяне на часови слотове за товарни влакове, с които да се избегне пълното прекъсване на движението.

Трите страни се разбраха разговорите да продължат на ниво ръководствата на железопътните инфраструктурни компании. На нея ще бъдат обсъдени конкретни оперативни решения за координация на ремонтите и използването на наличния капацитет, така че да се минимизират негативните последици за граничния железопътен трафик.