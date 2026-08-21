Проблем с картите за безплатен транспорт на децата. Министър Пеев се зае

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев изпрати писмо до Националното сдружение на общините в България във връзка с безплатното пътуване на децата до 14-годишна възраст в градския транспорт.

Повод са зачестилите случаи, при които поради техническа несъвместимост на системите за контрол на пътуването в различни общини, не може да бъде установена валидността на електронна карта, която е издадена в друго населено място.

С писмото си министър Пеев се обръща към сдружението да информира местните власти, че е задължително спазването на съществуващата разпоредба за издаване на картите и на хартиен носител. Хартиените карти могат да бъдат проверявани визуално от контрольор във всяка точка на страната, независимо от системата за контрол, която използва съответният превозвач.

В България право на карта за безплатно пътуване имат приблизително 900 000 деца. Годишно се издават над 172 000 карти.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" вече е изпратила редица указания до различни общини през 2026 г. във връзка с констатирани проблеми при използването на картите извън населеното място на издаване.