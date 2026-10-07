Важна новина за директните влакове между Русе и Пловдив

Във връзка с постъпилите сигнали от граждани и петицията за запазване на железопътната връзка Русе–Пловдив–Русе, по инициатива на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев в спешен порядък беше проведена среща между представители на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „БДЖ – Пътнически превози“ и „Ивкони Експрес“, с участието онлайн на Община Русе.

На срещата беше потвърдено, че директната железопътна връзка между Русе и Пловдив се запазва и след въвеждането на новия график за движение на влаковете от 13 декември 2026 г. Превозът по маршрута ще бъде обслужван от „Ивкони Експрес“. Промяната е в часовете на движение, а не в самото направление.

Влакът от Русе ще потегля в 4:30 ч. вместо в 4:40 ч., като ще продължава директно до Пловдив с една и съща композиция, без пътниците да се налага да се прекачват в Горна Оряховица. Предвидено е 10-минутно изчакване на гара Горна Оряховица, а пристигането в Пловдив се запазва в същия часови диапазон.

В обратното направление влакът ще тръгва от Пловдив в 13:15 ч. вместо в 16:05 ч. и ще пристига в Русе в 20:20 ч. вместо в 23:12 ч., което ще осигури по-ранно прибиране на пътуващите.

Предвидени са и допълнителни спирки между Горна Оряховица и Русе, които ще улеснят пътуването на хора, работещи и учащи в по-големите населени места по маршрута.

В отговор на обществения интерес към проекта за новия график беше потвърдено и че влаковете, преминаващи през гара Павликени, няма да бъдат спирани или съкращавани и ще продължат да се движат в досегашния си порядък.

На 5 и 6 октомври бяха проведени обществени обсъждания на проекта на График за движение на влаковете за 2027 г. съответно в Горна Оряховица и Пловдив, а днес обсъждането продължава в София. До края на месеца гражданите могат да продължат да изпращат предложения и становища за цялата страна на [email protected] и [email protected].