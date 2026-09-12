Защо кучетата не харесват някои хора? Отговорът ще ви изненада
Ако кучето е недоверчиво или агресивно към човек, струва си да се доверите на интуицията му
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Ако кучето е недоверчиво или агресивно към човек, струва си да се доверите на интуицията му
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