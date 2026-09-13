Защо котките отмъкват храна? Ветеринарен лекар обясни
Тя дава ефикасни съвети как да прекратите тези действия на вашата писана
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Тя дава ефикасни съвети как да прекратите тези действия на вашата писана
Неизвестни са опоскали буквално 6 дка нива на 59-годишен добричлия с инициали А. Р., съобщават от полицията. Добруджанецът се оплакал в сряда в 9 часа...
Неизвестни са проникнали в общинската оранжерия в Балчик и са змадигнали съхраняваната там 3-метрова бронзова статуя на момче и момиче, която е тежала...