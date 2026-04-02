Голям трансфер на хоризонта. Майкон може да напусне Левски още това лято

Левият защитник на Левски София Майкон е все по-близо до трансфер извън страната, след като интересът към него от сериозни клубове нараства рязко, съобщава бразилското издание Gols 24hrs. Според информацията турският гранд Фенербахче и германският Борусия Дортмунд са сред най-актуалните кандидати за подписа на бразилеца, като не липсва интерес и от клубове от Саудитска Арабия.

По-рано се появиха информации за интерес и от Бешикташ, Нант, Алавес, Комо, както и от саудитския Ал Ахли, което показва сериозния интерес към 25-годишния защитник.

От „Герена“ са готови да се разделят със своя титуляр, но срещу сериозна сума – около 5 милиона евро. Майкон Араужо дош Сантош пристигна в клуба през юли 2024 година от Нова Игуасу за едва 250 хиляди евро, но бързо се утвърди като ключова фигура в състава.

През настоящия сезон бразилецът има 36 мача във всички турнири, в които е записал впечатляващите за защитник 5 гола и 7 асистенции. Формата му му донесе и признанието за най-добър защитник в българското първенство за 2025 година.

Според специализирания сайт Transfermarkt настоящата му пазарна стойност е около 3,5 милиона евро, но засиленият интерес може да доведе до още по-висока трансферна сума в следващите месеци.

