Бомба! Два испански отбора се борят за футболист на Левски

Силните изяви на бразилския краен защитник на Левски Майкон не останаха незабелязани в Европа. Испанските клубове Бетис Севиля и Алавес вече са направили запитвания за условията, при които могат да го привлекат, съобщава журналистът Хорхе Гарсия Ернандес от испанския вестник „Ас“.

Бетис и Алавес в битка за подписа на Майкон

Интересът към 25-годишния бразилец расте с всяка седмица. Освен от Испания, към него има запитвания и от клубове от Франция, Италия и арабския свят. От „Герена“ обаче вече са поставили цена – 4 милиона евро, която според испанското издание не е спирачка за потенциалните купувачи.

Майкон се превърна в основна фигура в състава на Левски и впечатлява с атлетичност, бързина и стабилност в защита. Скаутите на Бетис и Алавес са наблюдавали няколко от последните му мачове и са останали впечатлени от представянето му както при единоборства, така и в атакуващите включвания по фланга.

Статистиките поставят Майкон сред най-добрите

По данни на BeSoccer, Майкон има по-добри показатели от редица свои сънародници, които играят в големи европейски първенства – сред тях Дъглас Сантос от Зенит Санкт Петербург, Карлос Аугусто от Интер Милано, Кайо Енрике от Монако и Лусиано Жуба от Баия, който дори бе повикан в националния отбор на Бразилия от Карло Анчелоти.

Тези резултати поставят футболиста на Левски сред най-перспективните бразилски защитници в Европа. Ако интересът на Бетис и Алавес се превърне в реална оферта през зимата, трансферът може да се окаже един от най-големите в новата история на клуба.

