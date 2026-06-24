Левски показа новия играч

Левски подписа договор със защитника Алекс Сентейес. Контрактът с испанския футболист е до лятото на 2029 година. Това съобщиха във фейсбук страницата на "сините".

Алекс Сентейес е роден на 30 август 1999 година във Валенсия, юноша е на “прилепите”, като през лятото на 2017 година е привлечен във втория отбор на клуба, където изиграва 67 мача. Следват престои в елитния португалски „Фамаликао“ и испанския „Алмерия“, с който през изминалия сезон достига до финалния плейоф за промоция в испанската Ла Лига.

Алекс Сентейес има 2 мача за националния отбор на Испания до 17 години и 2 срещи за селекцията на родината си до 19 години, където негов наставник е настоящият селекционер на „Ла Фурия“ Луис де ла Фуенте.

Левски приветства с добре дошъл на стадион „Георги Аспарухов“ Алекс Сентейес и му пожелава много победи и щастливи мигове със синята фланелка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com