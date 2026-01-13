Български национали в центъра на жребия за Купата на Англия

Сензацията до момента в турнира за Купата на Англия по футбол – шестодивизионният Макълсфилд, ще бъде домакин на елитния Брентфорд в четвъртия кръг, отреди жребият, изтеглен днес. Интригата около сблъсъка е допълнително подсилена от факта, че за гостите играе нападател, добре познат на българската публика.

Фокусът върху българското участие

Българският национал Илия Груев и неговият Лийдс ще гостуват на Бирмингам Сити в същата фаза на турнира, като жребият ги постави в един от най-интересните двубои от четвъртия кръг. Друг български национал – Филип Кръстев, ще има още по-тежка задача, след като неговият Оксфорд ще приеме Съндърланд от Висшата лига.

Сензацията Макълсфилд и връзката с България

Макълсфилд, воден от Джон Рууни – по-малкия брат на легендата Уейн Рууни, шокира футболната общественост с елиминирането на носителя на трофея Кристъл Палас на стадион „Мос Роуз“. Сега пред тима стои ново сериозно изпитание срещу Брентфорд, където водещ реализатор е Игор Тиаго – бразилски нападател, оставил трайна следа у нас по време на престоя си в Лудогорец.

Челси и необичайната съдба на Росиниър

Любопитен обрат на жребия имаше и за новия мениджър на Челси Лиъм Росиниър, който ще гостува на бившия си отбор Хъл Сити. Росиниър има богат опит в турнира, включително участие във финала през 2014-а година, когато Хъл Сити отстъпва на Арсенал. Началото му като мениджър на Челси вече бе белязано от убедителна победа със 5:1 над Чарлтън Атлетик.

Големите имена и тежките сблъсъци

Лидерът във Висшата лига Арсенал, носител на Купата на Англия рекордните 14 пъти, ще приеме Уигън Атлетик, който също има златна страница в историята си със спечелен трофей през 2013-а година. Астън Вила, който вече отстрани Тотнъм, отново има сериозно препятствие в лицето на Нюкасъл.

В очакване на още елитни дуели

Ливърпул може да се изправи срещу Брайтън, ако се справи с Барнзли, докато Манчестър Сити очаква победителя от двойката Салфорд Сити – Суиндън Таун, и двата тима от Лига 2.

Мачовете от четвъртия кръг на Купата на Англия ще се играят на 14 и 15 февруари, като победителите ще бъдат определени в една среща.

Пълен жребий за четвъртия кръг за Купата на Англия:

Ливърпул или Барнзли – Брайтън

Стоук Сити – Фулъм

Оксфорд Юнайтед – Съндърланд

Саутхямптън – Лестър

Рексъм – Ипсуич

Арсенал – Уигън

Хъл Сити – Челси

Бъртън Албиън – Уест Хям

Бърнли – Мансфилд

Норич – Уест Бромич

Порт Вейл – Бристъл Сити

Гримзби – Уулвърхямптън

Астън Вила – Нюкасъл

Манчестър Сити – Салфорд Сити или Суиндън

Макълсфилд – Брентфорд

Бирмингам – Лийдс

