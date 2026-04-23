Сериозен проблем сполетя футболист №1 на България

Футболист №1 на България за 2025 г. Илия Груев обяви, че сезонът за него е приключил и няма да може да помогне на съотборниците си в Лийдс в битката за оцеляване във Висшата лига.

Халфът на националния ни отбор съобщи в Инстаграм, че до края на кампанията ще подкрепя отбора от трибуните в първия им сезон обратно в английския елит. Тимът на Даниел Фарке има 40 точки – девет повече от 18-ия Тотнъм, при оставащи четири кръга.

В дебютния си сезон във Висшата лига Груев записа 23 мача и три асистенции, а има и три участия в турнири за купите на Англия.

Той изрази съжаление, че няма да бъде на терена до края на сезона, особено предвид важните предстоящи мачове. Сподели, че го боли, че няма да може да помага на отбора, но ще бъде до съотборниците си и ще ги подкрепя отстрани. Груев добави, че ще се фокусира върху възстановяването си и ще се стреми да се завърне по-силен, като пожела успех на тима в заключителните срещи.

