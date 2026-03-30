Финал за България в Джакарта. Сериозно предизвикателство срещу Индонезия

Българският национален отбор по футбол излиза днес срещу Индонезия във финала на турнира FIFA Series 2026 с амбицията да продължи серията си от победи. Срещата започва в 16:00 часа българско време и ще бъде най-сериозният тест за селекцията на Александър Димитров до момента. След убедителното 10:2 над Соломоновите острови, сега съперникът е от съвсем различно ниво. Мачът ще даде ясна представа за потенциала на този подмладен състав.

България влиза в двубоя със самочувствие след успеха с 2:1 над Грузия и разгромната победа в първия мач от турнира. Въпреки това отборът е без някои от ключовите си играчи, сред които Кирил Десподов и Илия Груев, както и още няколко основни фигури. Това дава шанс на дебютанти и млади футболисти да се докажат.

Очаква се стартовият състав да бъде съставен предимно от играчи със средна възраст около 24,4 години, което превръща двубоя и в тест за бъдещето на отбора. Турнирът в Индонезия е част от подготовката за Лигата на нациите и бъдещите квалификации, като целта е изграждане на конкурентен състав.

Съперникът Индонезия също влиза със самочувствие след победа с 4:0 над Сейнт Китс и Невис. Тимът е воден от английския треньор Джон Хердман и разполага с редица натурализирани играчи от европейски клубове. Това прави сблъсъка още по-непредсказуем.

„Фаворит няма“, заяви Димитров преди срещата, подчертавайки, че всички играчи ще получат шанс за изява. Очаква се на стадион „Гелора Бунг Карно“ да присъстват десетки хиляди зрители, което ще добави още напрежение към финала.

При равенство в редовното време победителят ще бъде определен след изпълнение на дузпи.

