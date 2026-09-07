Свят

7 летища остават затворени. Над 340 000 пасажери са блокирани

Към момента нашето външно министерството има информация за една българска гражданка

7 летища остават затворени. Над 340 000 пасажери са блокирани
07 сеп 26 | 21:56
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Божана Войнишка

Над 340 хиляди авиопасажери са засегнати заради изригването в петък на вулкана Анак Кракатау в Индонезия, на 150 километра от столицата Джакарта.

Изхвърлената във въздуха пепел на височина до 15 километра наложи отмяна, отлагане или пренасочване на около три хиляди полета.

Поне седем летища в Индонезия останаха затворени и днес, включително две в Джакарта. Затварянето беше удължено за почистване на пистите и пътеките за рулиране и подготовка на самолетния парк.

Към момента нашето външно министерството има информация за една българска гражданка, засегната от нарушените полети. Тя се намира в Истанбул, добре е и в контакт с наши представители.

Българското външно министерство следи ситуация около нарушения въздушен трафик, посочва дипломатическото ни ведомство.

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Автор Божана Войнишка

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