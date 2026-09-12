Всичко за Дака

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Eксплозия в завод в Бангладеш

Eксплозия в завод в Бангладеш

Експлозия в химически завод в бангладешката столица Дака. Най-малко 15 души са загинали след като котел се е взривил, съобщава ТАСС. Има и ранени- на...

10 септември | 8:55
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Заложническа драма в Дака

Заложническа драма в Дака

Заложническа драма в Дака, столицата на Бангладеш. Въоръжени нахлуха в ресторант, намиращ се в дипломатическия квартал "Гулшан", съобщава Ройтерс. Ин...

01 юли | 20:30
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