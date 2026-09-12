Обявиха най-гъсто населения град. Дом на 43 милиона
33 за вече мегаполисите, според доклад на ООН
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33 за вече мегаполисите, според доклад на ООН
Експлозия в химически завод в бангладешката столица Дака. Най-малко 15 души са загинали след като котел се е взривил, съобщава ТАСС. Има и ранени- на...
Близо 1 000 полицаи са охранявали поклонението по време на взривовете в Бангладеш Предполагаеми ислямисти проведоха нова смъртоносна атака в Бангладе...
Заложническа драма в столицата на Бангладеш - Дака, завърши с 28 убити, съобщиха световните агенции. 12 часа след началото й местните командоси ликвид...
20 чуждестранни граждани са сред жертвите Общо 26 души са загинали при нападението на ресторанта „Холи Артизан Бейкъри"( Holey Artisan Bakery) в стол...
Военните са ликвидирали шестима от терористите на ИД и са спасили 13 заложници Силите за сигурност на Бангладеш са приключили операцията срещу терори...
Заложническа драма в Дака, столицата на Бангладеш. Въоръжени нахлуха в ресторант, намиращ се в дипломатическия квартал "Гулшан", съобщава Ройтерс. Ин...
Блогърът Вашику Рахман е нападнат и наръган с нож смъртоносно в столицата на Бангладеш Дака, заради религиозни възгледи, съобщава Independent. Той е...
Дака. Десететажна фабрика за облекло е била подпалена от работници в знак на протест в град Газипур, на 40 километра северно от столицата Дака. Сград...
Дака. Пожар във фабрика за дрехи в покрайнините на столицата на Бангладеш отне живота на най-малко 10 души, предаде Би Би Си. Според местни медии, на...
Дака. Военен трибунал в Бангладеш осъди ислямистки лидер на 90 години затвор по пет обвинения за военни престъпления. Бившият лидер на военизираната о...
Дака. Жена бе намерена жива под руините на сградата, която се срути в предградието на столицата Бангладеш - Дака преди 17 дни. Бангладешката армия е...
Дака. Най-малко осем са жертвите от пожар във фабрика за дрехи в Дака, Бангладеш. Пламъците са се разярили тази нощ в областен индустриален център, п...
Дака. Стотици трупове продължават да бъдат откривани при разчистването на отломките от срутената сграда в предградие на столицата Бангладеш -Дака. До...
Дака. Над 10 са загиналите и има повече от 60 ранени при сблъсъците между ислямистки протестиращи и полицията в столицата на на Бангладеш, Дака, преда...
Дака. Две западни компании обещаха да помогнат на семействата на жертвите от трагедията в Бангладеш, предаде Ройтерс. Канадскате търговска верига Ло...
Дака. Мохамед Сохел Рана, собственик на рухналата сграда в Дака, Бангладеш, е бил арестуван на границата с Индия, предаде Би Би Си. Рана се укриваше...
Дака. Спасителните екипи, които разчистват отломките на срутилата се фабрика в предградието Саваре на столицата Дака, все още продължават спасителнат...
Дака. Арестувани са двамата собственици на фабриките за облекло, разположени в осеметажната сграда, която се срути край столицата и уби най-малко 33...
Дака. Броят на жертвите след срутването на осеметажната сграда в столицата на Бангладеш Дака достигна 273 души, предаде Би Би Си. „Ние спасихме 42...