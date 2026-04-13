Лион не сбърка у дома. Резервата Ендрик обърна мача

Отборът на Олимпик Лион победи Лориен с 2:0 у дома в мач от 29-я кръг на Лига 1 и затвърди стабилната си форма преди решителната фаза на сезона. Двубоят се разви след почивката, когато домакините натиснаха и реализираха два бързи гола, а ключова роля изигра младият Ендрик, който започна срещата на пейката. Влизането му се оказа повратният момент, който наклони везните в полза на Лион.

Треньорът Пауло Фонсека първоначално остави бразилеца извън титулярния състав след критики към представянето му, но решението му се оказа печелившо. Само няколко минути след появата си на терена Ендрик центрира прецизно отдясно, а Роман Яремчук се разписа с глава за 1:0.

Натискът на домакините продължи и доведе до второ попадение в 56-ата минута. Удар на Ендрик бе отразен, но капитанът Корентин Толисо реагира най-бързо и с глава прати топката в мрежата.

Лион можеше да бъде изненадан още преди почивката, но вратарят Доминик Грайф спаси отбора си със страхотно спасяване от упор срещу Бамба Диенг в добавеното време на първата част.

Победата идва в точния момент за Лион, който се готви за тежка програма - гостуване на лидера Пари Сен Жермен и домакинство на втория Ланс в заключителните кръгове на сезона.

Мачове от 29-я кръг в първенството на Франция по футбол:

Ница - Льо Авър 1:1

Тулуза - Лил 0:5

Олимпик Лион - Лориен 2:0

От събота:

Оксер - Нант 0:0

Рен - Анже 2:1

От петък:

ФК Париж - Монако 4:1

Олимпик Марсилия - Мец 3:1

Отложени двубои:

Брест - Страсбург

Ланс - Пари Сен Жермен

Начело в класирането е Пари Сен Жермен с 63 точки, пред Ланс с 59. Лил е на трето място с 53 точки пред Олимпик Марсилия с 52, Олимпик Лион с 51, Рен с 50 и др.

