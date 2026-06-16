Какво става? В Бразилия се нахвърлиха върху Анчелоти

Двукратният световен шампион от Бразилия Роналдо постави под въпрос тактическата схема на селекционера на Селесао Карло Анчелоти след слабия старт на Световното първенство по футбол.

Феномена посочи конкретно неправилното използване на звездата на Барселона Рафиня и техническите грешки, подхранвани от „нерви“ по време на двубоя срещу Мароко, завършил при равенство 1:1.

49-годишният Роналдо, който по време на състезателната си кариера игра под ръководството на Анчелоти в Милан, беше озадачен от позиционирането на някои ключови футболисти.

Говорейки в предаването Resenha da Copa на ESPN Brasil преди сблъсъка с Хаити на 20 юни, Роналдо изтъкна безпокойството си относно позиционирането на Рафиня на левия фланг, въпреки добрите му изяви в различна роля.

„Рафиня отляво, когато имаше невероятна година с Барселона, играейки отдясно? Имаше неща, които не беше възможно да се разберат, но през второто полувреме вече започнаха да се подобряват“, обясни двукратният носител на „Златната топка“, който смята, че по този начин тимът на Бразилия понася негативи.

Роналдо Назарио също така призна, че индивидуалните представяния вероятно са били възпрепятствани от психологическата тежест на първия мач на Мондиал 2026, а самият той запазва оптимизма си.

„Оставам оптимист. Мисля, че се отрази напрежението от факта, че е първи мач, защото не беше нормално да се грешат толкова много подавания, особено през първото полувреме. Нервността попречи на бразилския национален отбор. По-късно, гледайки интервюто с Анчелоти и играчите, признавайки тази нервност, се успокоих. Нормално е, нали? Да има такава нервност у момчетата, особено у новодошлите“, добави Роналдо.

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