Анчелоти обяви важна новина за Бразилия

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти разкри, че Винисиус Жуниор има сигурно място в състава за Световното първенство догодина.

Той коментира неговото представяне през този сезона, като призна, че футболистът на Реал Мадрид е "малко под" обичайното си ниво, но добави:

"Такъв тип играч не може винаги да е на 100 процента на уменията си. Сигурен съм, че, както последните сезони, Винисиус ще бъде важен за Реал Мадрид".

На въпрос дали мястото му за Мондиал 2026 е сигурно, специалистът отговори:

"Винисиус ще бъде на Световното първенство".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com