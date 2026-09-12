Ролан Гарос изпрати Монфис със спектакъл, сълзи и последен поклон
39-годишният французин обърна мача до решителен сет, преди Гастон да сложи край на парижката му история
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39-годишният французин обърна мача до решителен сет, преди Гастон да сложи край на парижката му история
Елина Свитолина топли чаршафите на екстравагантния французин
В изключителна битка между двама великолепни тенисисти Гаел Монфис сложи край на участието на Григор Димитров на Мастърса в Маями. Французинът триумфи...
"Исках да се случи този мач и да изляза на този корт, който беше готов няколко часа преди това. Беше чудесно, благодаря на всички, че дойдоха. Да се н...
Истинско шоу на тениса направиха вчера Григор Димитров и Гаел Монфис в зала "Арена Армеец". Българинът победи своя приятел с с 6:3, 6:4. Вижте най-д...
В истински празник за публиката Григор Димитров победи своя приятел Гаел Монфис с 6:3, 6:4 в демонстративен мач, игран пред пълните трибуни на столичн...
Продажбата на билетите за супершоуто между Григор Димитров и Гаел Монфис вече стартира. Цените на билетите, които може да закупите от мрежата на event...
Григор Димитров отпадна на четвъртфиналите на Мастърса в Монте Карло. Българинът нямаше ден и загуби с 1:6, 3:6 от французина Гаел Монфис за по-малко...
Най-добрата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров ще се изправи срещу Гаел Монфис (Франция) около 13,00 часа българско време. Двамата ще спорят за...
Най-добрата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров ще се изправи срещу Гаел Монфис (Франция) около 13,00 часа българско време. Двамата ще спорят за...
Гаел Монфис отстрани Роджър Федерер и на четвъртфиналите на Мастърса в Монте Карло ще се изправи срещу най-добрата българска ракета Григор Димитров....
Роджър Федерер си гарантира място на полуфинала на US Open, след като направи невероятен обрат в мача срещу отстранилия по-рано Григор Димитров - Гаел...
Ню Йорк. Най-добрата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров приключи участието си в US Open в четвърти кръг. Гришо претърпя загуба от Гаел...