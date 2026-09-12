Вундеркиндът Гукеш - шахът е моята религия!
Новият световен шампион е сензацията в шахмата
Следете всички новини, анализи и коментари за Магнус Карлсен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Новият световен шампион е сензацията в шахмата
Гросмайсторът ни удържа равенството с Карлсен
Веселин Топалов записа престижно реми със световния шампион Магнус Карлсен. В партия от втория кръг на турнира в Ставангер, защитаващият титлата си б...
Карлсен защити титлата на световен шампион по шах. Норвежецът победи с белите фигури претендента Вишванатан Ананд в 11-ата партия от мача между двама...
Индиецът ще оспорва короната срещу Карлсен
Мадрид. "Реал" показа поредното си звездно попълнение при погрома 4:0 над "Валядолид". "Белият балет" удари всички в земята, като позволи на новия кра...
Ченай. Екипът на новия световен шампион в шаха Магнус Карлсен отпразнува с шампанско победата над Вишванатан Ананд и хвърли норвежеца в басейна на хот...
Ченай. Норвежецът Магнус Карлсен е новия световен шампион по шах след като взе титлата от Вишванатан Ананд, предаде Би Би Си. Норвежецът Магнус Карлс...
Ченай. Индиецът Вишванатан Ананд и Магнус Карлсен от Норвегия започнаха с реми финала за световната титла в шаха. Двамата гросмайстори се съгласиха на...