Затягат мерките преди „Левски“ – АЕК, ето какво забраняват на стадиона
Вратите на стадиона ще бъдат отворени още в 20:00 часа
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Вратите на стадиона ще бъдат отворени още в 20:00 часа
Финалът на събитието е на 16 май
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Защо дечурлига носят хладно оръжие, възмути се Митов
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СДВР обяви мерките за сигурност преди Ботев - Локо
88-годишната сестра Луиджа е готвила за четирима папи
МВР забранява летящите фенери и пиратките по площадите
Германският министър на вътрешните работи Томас де Мезиер ще представи нови мерки за сигурност след серията от терористичните нападения миналия месец....
Три месеца извънредно положение в страната ЕС да не се меси в мерките ни за сигурност, изригна Ердоган Турският президент Реджеп Ердоган обяви извън...
В съответствие с обявените от премиера Бойко Борисов мерки, министърът на отбраната Николай Ненчев разпореди да се усили присъствието на въоръжените с...
Париж засилва ударите срещу джихадисти в Сирия и Ирак, обяви президентът Оланд Германия, Италия и Испания обявиха, че затягат граничния контрол с Фра...
Късно снощи на срещата на НАТО във Варшава официално бяха приети мерките по засилване на отбраната на балтийските държави. Вече е ясно кои държави ще...
Вчера правителството одобри проекта на закон за противодействие на тероризма и предлага на Народното събрание да го приеме. Нужен ли ни е такъв закон...
Предвид случващото се в Турция, което става близо до нашата държава, съществува висок риск, но няма конкретна заплаха за България. Това каза пред журн...
„Гарантираме най-високата степен на сигурност Не мога да кажа, че има конкретна заплаха, не мога да кажа, че сме и застраховани от такова едно събитие...
СДВР предприема мерки за охрана на обществения ред и организация на движението във връзка с провеждането на „София Прайд 2016" и организирано протестн...
Драконовски мерки за сигурност въвеждат по летищата в страната. Причната е предстоящият туристически сезон, а най-затегнат очаквано ще бъде контролът...
Засилените мерки за сигурност при провеждането на матурите предизвикаха широк обществен отзвук. "Стандарт" потърси различни мнения за преминалите изпи...