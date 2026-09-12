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НАТО усилва източния фланг

НАТО усилва източния фланг

Късно снощи на срещата на НАТО във Варшава официално бяха приети мерките по засилване на отбраната на балтийските държави. Вече е ясно кои държави ще...

09 юли | 11:51
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