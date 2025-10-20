Жандармерия в община Пловдив. Проверяват европарите

Полиция и жандармерия влязоха тази сутрин в Община Пловдив, предаде TrafficNews. Почти на всеки етаж има униформени, като по първоначална информация акцията е свързана с проведени обществени поръчки. Органите на реда са изискали да се запознаят с документация по определени процедури.

Пред входа има две коли на жандармерията, както и униформени.

Кметът Костадин Димитров преди малко е дошъл в сградата на площад „Стефан Стамболов“ 1, като заяви, че по-късно ще бъде дадена официална информация!

Не се допускат граждани да влизат при администрацията. Малко след 09:00 ч. от сградата на Общината излезе заместник-кметът по строителството инж. Хакъ Сакъбов. Той беше придружен от униформен служител и поемни лица. Заедно се насочиха към Партийния дом, където се помещава част от останалата ресорна администрация.

