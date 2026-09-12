Младоженец "полетя" към олтара като Джеймс Бонд
Изненада гостите си в Италия с екстремно спускане, докато звучеше музиката от филма Skyfall
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Изненада гостите си в Италия с екстремно спускане, докато звучеше музиката от филма Skyfall
Осигурително въже се е скъсало, докато Уатс е скачал от балкон
Мъж се преби и загина след катастрофа с нерегистриран мотор. Трагичният инцидент станал в понеделник към 11:10 часа в землището на благоевградското се...
Пореден пътен инцидент в Кресненското дефиле вдигна на крак полицаи, лекари и пожарникари. Кола се катурна в коритото на река Струма след сблъсък с ми...
Канадецът Даниел Бория прелята над град Калгари с помощта на над 100 балона, но беше арестуван. Бория напълнил 120 обикновени детски балона с хелий,...
Благоевград. Млад благоевградчанин се преби на пистата на стадиона в село Покровник. Инцидентът е станал в неделя към 18:55 часа. 26-годишният правос...
Пловдив. Водна каскада ще тече по стълбите, които водят от главната улица в Пловдив към подножието на Сахат тепе. Мястото е емблематично и е известн...
Бившата "Мис България" и участник в тв-шоуто "КЪРТИЦАТА 2: Разтърсване" Ивайла Бакалова, която вчера счупи кост на крака си при една от външните мисии...