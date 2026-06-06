Целувката на Юпитер и Венера ще се вижда с просто око

Целувката на Венера и Юпитер ще наблюдаваме във вторник. Вечерното небе ще предложи една от най-красивите астрономически гледки през юни – близкото съединение на двете планети.

Макар в астрономията явлението да се нарича съединение, сред любителите на звездното небе то е известно като „целувката на Венера и Юпитер“. Подобно явление не е рядкост. Когато двете най-ярки планети се доближат видимо една до друга, те създават впечатляваща гледка. Именно затова събитието често е наричано „целувката на Венера и Юпитер“, обясняват експерти.

Близнаци

След залез слънце отправете поглед на западния хоризонт, където двете най-ярки планети ще са видими. Те ще се намират в съзвездието Близнаци и ще бъдат видими още преди небето да е потъмняло напълно. За наблюдател от София около 22:00 часа Венера и Юпитер ще се намират на височина около 15 градуса над западния хоризонт. Макар това разстояние да изглежда значително в астрономически мащаб, за човешкото око двете планети ще изглеждат необичайно близо една до друга. Венера ще бъде най-яркият обект на вечерното небе след Луната.

Явлението ще бъде достъпно за наблюдение с просто око. Не са необходими специални уреди, за да се насладим на красивото сближаване на двете планети. Бинокълът обаче ще направи гледката още по-впечатляваща, като ще позволи Венера и Юпитер да се наблюдават едновременно в едно зрително поле.

Меркурий

Любопитен момент е, че Меркурий, който също ще се намира в съзвездието Близнаци, също може да се види. Той ще бъде разположен по-ниско над хоризонта и ще се наблюдава по-трудно заради по-слабата си яркост и близостта до залязващото Слънце. Въпреки това внимателните наблюдатели с открит западен хоризонт могат да опитат да го открият. Най-доброто време за наблюдение ще бъде между 21:30 и 22:30 часа, когато небето постепенно потъмнява, а планетите все още се намират достатъчно високо над хоризонта.

"Телеграф"





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