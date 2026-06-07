Трима шеф готвачи отговориха еднакво как се готви царевица

Първият сигурен знак, че лятото е дошло, често не е прогнозата за времето, а купчините прясна царевица по пазарите. Тя бързо се превръща в продукт за барбекюта, пикници и семейни вечери, но дори при толкова прост продукт спорът как се приготвя най-добре остава жив.

Simply Recipes попита трима кулинарни експерти как готвят царевица у дома, а отговорът им е почти единодушен - когато царевицата е прясна и сладка, скарата дава най-летния вкус. Варенето обаче също има своето място, особено когато трябва да се нахранят повече хора, а извън сезона най-добрата алтернатива се оказва замразената царевица.

Скарата дава вкус, който трудно се имитира

За тримата експерти печенето на скара е методът, който най-силно носи усещането за лято. Разработчикът на рецепти и кулинарен автор Естер Рейнолдс казва, че когато запали скарата, обелва царевицата, увива я във фолио и я слага директно вътре. След това идват омекналото масло и солта - прост завършек, който според нея превръща кочана в идеална лятна гарнитура.

Хранителният технолог Джесика Гавин също поставя грила на първо място. Тя обяснява, че високата температура - около 200° до 230° - сготвя зърната бързо и леко ги овъглява, което добавя фин опушен вкус. Обикновено са нужни около 10 минути, за да се получи царевица, която е сочна, крехка и едновременно леко хрупкава.

Фолио или директно върху огъня

Авторката на готварски книги Джесика Формикола използва два подхода според резултата, който търси. Когато иска зърната да останат особено сочни и равномерно овкусени, тя увива кочаните във фолио със ароматизирано масло. Когато целта е по-силен опушен вкус и повече хрупкавост, царевицата отива директно върху скарата.

След изпичането възможностите не свършват със сол и масло. Сред любимите варианти е елотес - мексиканската улична царевица със кремообразна смес от лайм, чили на прах и сирене кохита. Гавин често отделя зърната от кочана и ги превръща в салата със дресинг от кисело мляко и лайм, а Формикола добавя останалата печена царевица към оризов пилаф, царевичен хляб и други ястия.

Кога варенето е по-добрият избор

Скарата може да носи повече аромат и настроение, но варенето остава най-практичният метод, когато масата е голяма или мястото на грила вече е заето. Тенджерата позволява да се приготви повече царевица наведнъж, без постоянно обръщане и без риск част от кочаните да прегорят.

В пика на сезона Рейнолдс предпочита царевицата да бъде сварена в подсолена вода, докато стане яркожълта и остане леко стегната. Формикола предлага и по-богат вариант - във водата да се добавят масло и мляко. Тази т.нар. маслена баня не е само ефектен трик - маслото дава плътност, а лактозата в млякото подчертава естествената сладост на царевицата.

Извън сезона замразената царевица печели

Когато няма прясна лятна царевица, тримата експерти избират замразена. Причината е, че тя обикновено се обработва в момент на най-добра зрялост и запазва сладостта и нежността си по-надеждно от прясна царевица, купена извън сезон. Затова е удобна за пържен ориз, чили, гювечи и бързи гарнитури.

Гавин отбелязва, че при замразената царевица вкусът по-често е сигурно сладък, а текстурата - нежна. Рейнолдс признава, че дълго е смятала консервираната и замразената царевица за почти равностойни, докато не започнала да ги използва често за детето си. Тогава установила, че консервираната е по-водниста и без характерната хрупкавост на замразената. Изводът е прост - когато няма прясна царевица, замразената е най-близо до лятото, докато консервираната по-скоро остава резервен вариант.

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