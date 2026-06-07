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Трима шеф готвачи отговориха еднакво как се готви царевица

Сериозни кулинарни дебати традиционно се разпалват около този на пръв поглед прост продукт

Трима шеф готвачи отговориха еднакво как се готви царевица
07 юни 26 | 8:29
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Иван Ангелов

Първият сигурен знак, че лятото е дошло, често не е прогнозата за времето, а купчините прясна царевица по пазарите. Тя бързо се превръща в продукт за барбекюта, пикници и семейни вечери, но дори при толкова прост продукт спорът как се приготвя най-добре остава жив.

Simply Recipes попита трима кулинарни експерти как готвят царевица у дома, а отговорът им е почти единодушен - когато царевицата е прясна и сладка, скарата дава най-летния вкус. Варенето обаче също има своето място, особено когато трябва да се нахранят повече хора, а извън сезона най-добрата алтернатива се оказва замразената царевица.

Скарата дава вкус, който трудно се имитира

За тримата експерти печенето на скара е методът, който най-силно носи усещането за лято. Разработчикът на рецепти и кулинарен автор Естер Рейнолдс казва, че когато запали скарата, обелва царевицата, увива я във фолио и я слага директно вътре. След това идват омекналото масло и солта - прост завършек, който според нея превръща кочана в идеална лятна гарнитура.

Хранителният технолог Джесика Гавин също поставя грила на първо място. Тя обяснява, че високата температура - около 200° до 230° - сготвя зърната бързо и леко ги овъглява, което добавя фин опушен вкус. Обикновено са нужни около 10 минути, за да се получи царевица, която е сочна, крехка и едновременно леко хрупкава.

Фолио или директно върху огъня

Авторката на готварски книги Джесика Формикола използва два подхода според резултата, който търси. Когато иска зърната да останат особено сочни и равномерно овкусени, тя увива кочаните във фолио със ароматизирано масло. Когато целта е по-силен опушен вкус и повече хрупкавост, царевицата отива директно върху скарата.

След изпичането възможностите не свършват със сол и масло. Сред любимите варианти е елотес - мексиканската улична царевица със кремообразна смес от лайм, чили на прах и сирене кохита. Гавин често отделя зърната от кочана и ги превръща в салата със дресинг от кисело мляко и лайм, а Формикола добавя останалата печена царевица към оризов пилаф, царевичен хляб и други ястия.

Кога варенето е по-добрият избор

Скарата може да носи повече аромат и настроение, но варенето остава най-практичният метод, когато масата е голяма или мястото на грила вече е заето. Тенджерата позволява да се приготви повече царевица наведнъж, без постоянно обръщане и без риск част от кочаните да прегорят.

В пика на сезона Рейнолдс предпочита царевицата да бъде сварена в подсолена вода, докато стане яркожълта и остане леко стегната. Формикола предлага и по-богат вариант - във водата да се добавят масло и мляко. Тази т.нар. маслена баня не е само ефектен трик - маслото дава плътност, а лактозата в млякото подчертава естествената сладост на царевицата.

Извън сезона замразената царевица печели

Когато няма прясна лятна царевица, тримата експерти избират замразена. Причината е, че тя обикновено се обработва в момент на най-добра зрялост и запазва сладостта и нежността си по-надеждно от прясна царевица, купена извън сезон. Затова е удобна за пържен ориз, чили, гювечи и бързи гарнитури.

Гавин отбелязва, че при замразената царевица вкусът по-често е сигурно сладък, а текстурата - нежна. Рейнолдс признава, че дълго е смятала консервираната и замразената царевица за почти равностойни, докато не започнала да ги използва често за детето си. Тогава установила, че консервираната е по-водниста и без характерната хрупкавост на замразената. Изводът е прост - когато няма прясна царевица, замразената е най-близо до лятото, докато консервираната по-скоро остава резервен вариант.

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Автор Иван Ангелов

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1 Коментара
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преди 0 секунди

3 минути в микровълновата фурна заедно с листата и сварената царевица е готова. Да ви е вкусно !

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