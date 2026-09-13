Скоро националите остават без треньорът си пародия
След като се очертават нови загуби
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След като се очертават нови загуби
Спектакълът на Военния театър „Фейк“ разкрива кретенизма на онлайн маниите
Принцът стана обект на безмилостна сатира
Херцозите на Съсекс продължават да са най-спорните членове на кралското семейство
Шоуто представя принц Чарлз като мамино синче, а Джордж - разглезен и тираничен
Сайтове, групи и фенове пускат лаф след лаф в мрежата Културолозите често използват думата постмодернизъм, с която да опишат съвременния свят. Термин...