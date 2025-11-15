Скоро националите остават без треньорът си пародия

Селекционерът на националния ни отбор по футбол Александър Димитров заяви преди световната квалификация с Турция, че иска да спре да губи.

Ако обаче това не се случи тази вечер в Бурса и във вторник срещу Грузия в София, ще означава, че треньорът почти сигурно няма да продължи да води трикольорите, въпреки че има договор до 2027 г.

Специалистът няма да го изпълни докрай, ако България завърши без точка квалфикационната си група за Мондиал 2026.

Основните причини са липсата на резултати и най-вече играта, както и наличието на скандали. Като този със Светослав Вуцов, пише "Тема спорт".

